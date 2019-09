USA stadfestar droneangrep i Afghanistan

utenriks

Afghanske regjeringskjelder opplyser til Reuters at angrepet var meint å ramme ein gøymestad for IS-krigarar, men at det i staden ramma bønder ved ein åker i Khogyani-distriktet i Nangarhar-provinsen.

I tillegg til at minst 30 sivile vart drepne, skal minst 40 personar ifølgje kjeldene ha vorte såra.

Ein talsmann for dei amerikanske styrkane i Afghanistan, Sonny Leggett, stadfestar at det var snakk om amerikanske dronar og at det han omtaler som eit presisjonsangrep, var retta mot antatte IS-krigarar i området.

– Vi er kjente med påstandane om at sivile vart drepne, og vi samarbeider med lokale tenestemenn for å hente inn fakta og forsikre oss om at dette ikkje er ein bløff for å ta merksemda bort frå dei sivile som vart drepne av Taliban på eit sjukehus i Zabul i går, seier Leggett.

(©NPK)