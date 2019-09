Tre Fukushima-sjefar frifunne – overlevande reagerer sterkt

utenriks

Ein tidlegare styreleiar i operatørselskapet Tokyo Electric Power (Tepco) og to tidlegare visepresidentar risikerte opptil fem års fengsel. Men torsdag vart Tsunehisa Katsumata (79), Sakae Muto (69) og Ichiro Takekuro (73) frikjende i ein domstol i Tokyo.

Dermed har ingen så langt vorte dømde i samband med den katastrofale atomulykka. Både den japanske regjeringa og Tepco må likevel gjennom ei rekke andre sivile søksmål frå innbyggarane i Fukushima.

I tillegg vil advokatteamet som representerer offera for atomulykka, anke saka til ein høgare domstol.

– Vi kan ikkje forstå dette. Vi er fråtatt heimane og heimstadene våre, sa ein innbyggar frå Fukushima som var til stades i retten.

Ingen tsunami-tiltak

Dei tre var tiltalte for ikkje å ha sikra atomkraftverket Fukushima Daiichi mot ein eventuell tsunami som kunne utløyse ei atomulykke.

Det var nettopp det som skjedde 11. mars 2011 då tre av fem atomreaktorar byrja å smelte som følgje av at ei fleire meter høg bølgje skylde innover kysten. Tsunamien vart utløyst av eit svært kraftig jordskjelv, og rundt 18.400 menneske mista livet i katastrofen. Nedsmeltinga førte i tillegg til store luftutslepp av radioaktivt materiale.

Dei tre ekssjefene var òg tiltalte for å ha medverka til at 44 sjukehuspasientar døydde og 13 andre vart skadde. Ambulansepersonell måtte vente med å evakuere dei etter naturkatastrofen på grunn av dei radioaktive utsleppa.

Katastrofen førte til at hundretusen måtte forlate heimane sine. Over åtte år seinare har titusenvis framleis ikkje kunna vende heim på grunn av radioaktiv forureining.

– Ikkje overraska

Dei tre vart frikjente sjølv om tenestemenn i Tepco i 2008 anslo at ein tsunami med opptil 15,7 meter høge bølgjer kunne komme til å ramme atomkraftverket.

– Ein fellande dom ville ha vore øydeleggande ikkje berre for Tepco, men også for regjeringa til statsminister Shinzo Abe og den japanske atomindustrien. Derfor er det kanskje ikkje noka overrasking at retten har mislykkast med å komme med ei rettsavgjerd basert på bevis, seier Shaun Burnie, ein atomkraftekspert som jobbar for Greenpeace.

Det er venta å ta fire tiår før atomkraftverket er heilt avvikla og fjerna. Oppryddingen er venta å koste 6.630 milliardar kroner.

– Umogleg å føresjå

Forsvararane argumenterte med at det ville vere umogleg å drive eit atomanlegg viss dei skulle sett i verk tiltak for å sikre anlegget mot alle moglege konsekvensar av ein tsunami. Dei hevda òg at det var umogleg å føresjå at anlegget ville bli ramma av ei slik flodbølgje.

Aktoratet argumenterte på si side for at leiinga kunne ha forhindra atomulykka viss dei hadde sett i verk tiltak for å verne anlegget mot ein tsunami.

Dette er første gong nokon har vorte straffeforfølgde i samband med tragedien i mars 2011.

