Noreg har framleis ikkje tatt stilling til USAs flåtestyrke

utenriks

USA tok initiativet til ein slik flåtestyrke i juni og bad ei rekke land, blant dei Noreg, om å delta. Responsen har så langt vore lunken.

Frankrike og Tyskland gjorde det tidleg klart at dei ikkje aktar å delta, medan Storbritannia først tok initiativ til eit europeiskleidd flåtestyrke.

Noreg har ikkje tatt stilling til USAs førespurnad, som kom for over tre månader sidan. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa i byrjing av august at ein framleis var i «ein kunnskapsinnhentingsfase».

Det er ein framleis, får NTB opplyst i Bakke-Jensens departement.

Søker meir informasjon

– Korleis Noreg skal respondere på førespurnadene om eventuell deltaking i ein militær koalisjon i Persiabukta er framleis til vurdering, seier seniorrådgivar Marita Isaksen Wangberg.

– Noreg søker meir informasjon om planane for å danne eit godt avgjerdsgrunnlag. Eventuelle norske bidrag vil bli behandla på ordinær måte og Stortinget vil bli konsultert, seier ho.

Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif åtvara under eit besøk i Oslo førre månad Noreg mot å slutte seg til den USA-leidde flåtestyrken.

– Eit militært nærvær vil ikkje gjere Persiabukta tryggare. Historisk erfaring tilseier at militært nærvær gjer Persiabukta mindre trygg og fører til auka spenning, sa Zarif til NTB.

Lunken respons

Australia og Storbritannia har som einaste vestlege land sagt seg villige til å delta, og det same har Bahrain som husar USAs femte flåtestyrke.

Saudi-Arabia varsla tidlegare i veka at dei sluttar seg til, og torsdag følgde Dei sameinte arabiske emirata etter.

– Dei sameinte arabiske emirata blir med for å støtte regionale og internasjonale forsøk på å møte truslar mot skipsfart og global handel, sa ein talsmann for styresmaktene i landet, ifølgje AFP.

Irak kjem derimot ikkje til å delta og meiner at det er landa rundt Persiabukta som har ansvaret for sikkerheita i området, opplyser ein talsmann for utanriksdepartementet i Bagdad.

Ahmad al-Sahhaf viser ifølgje AP òg til at Israel visstnok skal delta i flåtestyrken.

Ein israelsk tenestemann opplyste i august at landet hadde slutta seg til den USA-leidde styrken, men dette er ikkje offentleg stadfesta.

(©NPK)