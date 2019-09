Netanyahu inviterer rival til regjeringssamarbeid

utenriks

Netanyahu, som har flytta seg stadig lenger til høgre gjennom sine ti år som Likud-statsminister, kjempar for den politiske framtida si etter nyvalet tysdag.

Verken Likud eller tidlegare forsvarssjef Gantz' sentrumsallianse Blått og kvitt klarte å sikre seg nok oppslutning til å danne ei eiga koalisjonsregjering med fleirtal i nasjonalforsamlinga Knesset.

Torsdag seier Netanyahu at han helst skulle ha danna ein høgrekoalisjon med ultraortodokse og nasjonalistiske allierte, men at valresultatet viser at det ikkje er mogleg.

Gantz har tidlegare sagt at det er umogleg å sitje i regjering med Netanyahu. Den tidlegare forsvarssjefen tok allereie dagen etter valet til orde for å danne ei brei samlingsregjering, men utan å utdjupe. Då nesten 95 prosent av stemmene var talt opp torsdag, hadde Blått og kvitt fått 33 av dei 120 plassane i Knesset, medan Likud får 32.

– Vi vil ta grep for å danne ei brei samlingsregjering som skal uttrykke folkeviljen, sa Gantz til tilhengarar i Tel Aviv.

Den tredje hovudpersonen i det israelske valet, den sekulære høgrenasjonalisten Avigdor Lieberman, har òg tatt til orde for å danne ei samlingsregjering med Likud.

