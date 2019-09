Minst 30 sivile drepe i droneangrep i Afghanistan – USA blir skulda for å stå bak

utenriks

Regjeringskjelder har opplyst til Reuters at angrepet var meint å ramme ein skjulested for IS-krigarar, men at det i staden ramma bønder i nærleiken av ein åker i Khogyani-distriktet i Nangarhar-provinsen.

I tillegg til at minst 30 sivile vart drepne, skal minst 40 personar ha vorte såra.

Nyheitsbyrået Reuters har fått stadfesta opplysningane frå tre afghanske tenestemenn. Dei siger at angrepet vart utført av afghanske styrkar med støtte frå USA.

Ein rådgivar for president Ashraf Ghani, Jawaid Zaman, skuldar likevel USA for å stå bak, fortel nyheitsbyrået AP. Dei amerikanske styrkane i Afghanistan har enno ikkje kommentert opplysningane.

