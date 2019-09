Irans utanriksminister åtvarar mot full krig

utenriks

– Vi kjem ikkje til å nøle med å forsvare territoriet vårt, seier Mohammad Javad Zarif til CNN.

Houthi-militsen i Jemen har tatt på seg ansvaret for drone- og missilangrepa mot eit oljeanlegg i Saudi-Arabia, noko verken styresmaktene i landet eller USA festar lit til. Dei skuldar Iran for å ha vore involverte.

Iranske styresmakter avviser bestemt dette, og president Hassan Rouhani åtvara tidlegare i veka mot følgjene av eit militært angrep mot iranske mål.

– Dra lærdom av denne åtvaringa, og hugs at det kan bryte ut ein regional krig, sa han. Torsdag følgde Mohammad Javad Zarif opp.

Zarif understrekar at han ikkje kan gå god for at det var Houthi-opprørarane som stod bak angrepet.

– Men eg veit at vi ikkje gjorde det, seier han.

