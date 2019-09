Gantz krev statsministerposten i Israel

utenriks

Verken Gantz' sentrumsallianse Blått og kvitt eller Netanyahus Likud fekk nok oppslutning til å kunne danne ei eiga koalisjonsregjering med fleirtal i nasjonalforsamlinga Knesset.

Då nesten 95 prosent av stemmene var talde opp torsdag, hadde Blått og kvitt fått 33 av dei 120 plassane i Knesset, medan Likud får 32.

Netanyahu innsåg nederlaget og inviterte Gantz til samlingsregjering.

Ikkje anna val

– Eg ønskte ein høgreorientert regjering, men dessverre viser valresultatet at det ikkje er mogleg, sa han.

– Det er ikkje noko anna val enn å danne ei samlingsregjering, heldt Netanyahu fram og inviterte Gantz til eit møte ein gong på dagen.

Gantz har tidlegare sagt det er umogleg å sitje i regjering med Netanyahu og viser til korrupsjonssiktinga som heng over den israelske statsministeren.

Krev å bli statsminister

Torsdag understreka han at det berre er aktuelt med ei samlingsregjering med han sjølv som statsminister.

– Eg aktar å danne ei breitt samansett liberal samlingsregjering, sa han. Kva for parti som skal delta i ei slik regjering, er høgst uvisst.

Netanyahu tok på si side til orde for ei samlingsregjering mellom Likud og Blått og kvitt, med ein roterande statsministerpost slik Likud og Labour hadde frå 1984 til 1988. Dette avviste Gantz tilsynelatande tvert.

– For å få til ei samlingsregjering kjem ein ikkje med slik «spin», sa han.

Både Gantz og Netanyahu deltok torsdag på treårsmarkeringa for Shimon Peres' død, og dei to handhelste då smilande på kvarandre og såg tilsynelatande ut til å vere gode venner.

Nokre timar seinare klaga likevel Netanyahu på Twitter over at Gantz enno ikkje hadde svart på invitasjonen hans om å møtast for å diskutere ei samlingsregjering.

Dårleg tid

Netanyahu har dårleg tid sidan utfallet av regjeringsforhandlingane ikkje berre vil vere avgjerande for den politiske framtida hans, men også for fridommen hans.

69-åringen, som er landets lengstsitjande statsminister, er sikta for muter, bedrageri og økonomisk utruskap, og Israels riksadvokat Avichai Mandelblit har tilrådd at han blir tiltalt for dette.

Netanyahus siste håp var attval og støtte frå Israels høgrenasjonalistiske og ultraortodokse parti til ei lov som sikrar immunitet mot straffeforfølging. Som takk lova han i valkampen å annektere delar av han okkuperte Vestbreidda, inkludert alle busetjingar.

Høyring

Den endelege avgjerda om å reise tiltale, blir tatt etter ei rettsleg høyring. Den gjekk riksadvokaten med på å utsetje til etter valet, men 2. oktober må den israelske statsministeren møte opp og forklare seg.

Netanyahus kone Sarah er alt dømd for misbruk av offentlege middel, og israelsk politi meiner å ha meir enn nok bevis mot statsministeren òg.

(©NPK)