Finland gir Johnson frist i halvanna veke

Finland har for tida formannskapet i EU-rådet, og statsminister Antti Rinne kom med den nye tidsfristen etter eit møte med Frankrikes president i Paris onsdag, skriv Helsingin Sanomat. Målet er å unngå forhandlingar i ellevte time under EU-toppmøtet i Brussel 17. og 18. oktober.

– Vi må få eit forslag snart og ha tid til å la ekspertane vurdere det. Vi kjem ikkje til å forhandle i sanntid under toppmøtet, seier ein tenestemann i det franske diplomatiet.

Denne veka sa ei kjelde ved kontoret til den britiske statsministeren at dei har eit forslag til ei alternativ løysing, men at dei ikkje vil overlevere det formelt, fordi dei vil ha kontroll på kva slags informasjon som kjem ut.

Boris Johnson hevdar stadig at han ønsker seg ein avtale, og han nemner ofte toppmøtet som tidspunktet for å få til dette. Samtidig held han fast ved at han vil ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – to veker etter toppmøtet – uansett om det finst ein avtale eller ikkje.

Toryane startar landsmøtet sitt 29. september, noko som kompliserer Johnsons situasjon. Dersom han legg fram eit brexitforslag rett i forkant av møtet, risikerer han indre splitting i partiet.

