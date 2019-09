FN: Kvart 11. sekund endar ein fødsel i tragedie

utenriks

Det betyr at ei mor eller eit spedbarn døyr kvart 11. sekund, og at det kvart minutt er fem fødslar som endar i tragedie. I fjor døydde 7.000 nyfødde kvar einaste dag.

Verda har dei siste tiåra opplevd ein kraftig nedgang i talet på dødsfall i samband med fødsel, men nye FN-tal viser at det er store forskjellar avhengig av kvar i verda mødrene og barna er.

Verst står det til i afrikanske land sør for Sahara, der nesten 50 gonger så mange kvinner døyr under fødsel samanlikna med høginntektsland. Barn har her ti gonger så høg risiko for å døy under fødsel enn i rikare land.

Sjølv om det har vore ein kraftig reduksjon sidan tusenårsskiftet, har det i perioden mellom 2000 og 2017 vore ein auke i denne typen dødsfall i 13 land, mellom anna i Syria, Venezuela og USA.

