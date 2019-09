Trump gir ikkje lenger California lov til å føre strengare utsleppspolitikk

utenriks

California fekk unntak frå lova og kunne setje eigne strengare utsleppsgrenser enn resten av landet i 2013, då Barack Obama var president.

Onsdag vedtok Trump å oppheve unntaket.

– Trump-administrasjonen trekker tilbake Californias unntak frå utsleppsstandarden for å kunne produsere langt rimelegare bilar for forbrukarane, og samtidig gjere bilane langt TRYGGARE, skreiv presidenten på Twitter.

Han kom med kunngjeringa under eit besøk i delstaten onsdag.

– Langt fleire bilar vil bli produsert under den nye felles standarden, som betyr betydeleg fleire JOBBAR, JOBBAR, JOBBAR! Bilprodusentane bør gripe denne moglegheita fordi ein vil vere ute av marknaden utan dette alternativet i California, skreiv presidenten.

Kunngjeringa kom etter at delstaten hadde inngått ein avtale med store bilprodusentar om å lage meir drivstoffgjerrige bilar for den amerikanske marknaden. Føderale styresmakter har hevda at avtalen bryt konkurranselovgivinga.

Trump-administrasjonen meiner Californias strengare krav førar til auka kostnader for forbrukarane, at dei vil verke dempande på sal av nybilar, og at resultatet blir fleire eldre og mindre trygge bilar på vegane.

Californias guvernør Gavin Newsom meiner Washington undergrev makta i delstaten og kallar det ein langvarig «politisk feide» som han varslar at han vil kjempe mot i rettsapparatet.

