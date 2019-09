Pompeo: Oljeangrepet er ei krigshandling

utenriks

– Dette var eit iransk angrep, sa Pompeo til journalistar som følgde han på flyet på veg frå USA til Saudi-Arabia, der han landa i Jeddah onsdag kveld.

Han gjentok dermed utsegna si frå laurdag og kalla samtidig angrepet «ei krigshandling».

Pompeo sa det ikkje finst bevis for at opphavet til angrepet var i Irak. Han har sjølv ikkje lagt fram nokon bevis for at det kom frå Iran. Etter angrepet, som ramma saudiarabiske oljeinstallasjonar natt til laurdag, kom det spekulasjonar i media om at det kunne ha vorte sett i verk av dronar sende ut frå Irak.

Tidlegare onsdag hevda talsmannen til det saudiarabiske forsvarsdepartementet Turki al-Maliki at angrepet mot oljeanlegget i landet kom nordfrå. Han utdjupa ikkje påstanden, men nord for anlegga ligg Irak og Iran på den andre sida av Persiabukta.

Houthi-militsen i Jemen, som ligg sør for Saudi-Arabia, har uttalt at dei stod bak angrepet.

Pompeo skal møte Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah. Deretter drar Pompeo til Emirata torsdag for å møte Abu Dhabis kronprins Mohammed bin Zayed al Nahyan.

(©NPK)