India varslar forbod mot e-sigarettar

Den siste tida har bekymringa auka verda rundt for dei helseskadelege verknadene av e-sigarettane. Onsdag varsla den indiske regjeringa eit forbod som blir grunngitt med omsynet til dei unge.

Dagen før vart New York den andre delstaten i USA som innførte forbod mot e-sigarettar med smakstilsetning. Forbodet tredde i kraft med umiddelbar verknad. Butikkar i New York har no to veker på seg til å fjerne produkta frå hyllene.

E-sigarettar er batteridrivne sigarettar der brukaren inhalerer aerosol med ulike tilsetningsstoff, mellom anna nikotin. Aerosolen blir ofte omtalt som damp, og praksisen blir gjerne omtalt som damping.

E-sigarettar har lenge vorte marknadsført som mindre helseskadeleg enn vanlege sigarettar.

Delstaten Michigan vart den første amerikanske delstaten som forbaud smakstilsette e-sigarettar tidlegare i september, men lova har enno ikkje tredd i kraft.

Førre veke kunngjorde Trump-administrasjonen at den snart vil forby smakstilsette e-sigarettar som følgje av at stadig fleire unge har begynt å bruke dei.

