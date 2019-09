Gisselforhandlar Robert O'Brien blir Trumps nasjonale tryggingsrådgivar

utenriks

O'Brien er mangeårig advokat og har hatt jobben som spesialutsendinga til presidenten, i utanriksdepartementet sidan mai i fjor. No rykker han opp til den tunge posten i Det kvite hus etter at Bolton fekk sparken førre veke. O'Brien blir Trumps fjerde tryggingsrådgivar.

Trump sende i sommar O'Brien til Sverige for å vere til stades under rettssaka mot rapstjerna Asap Rocky, som enda med ein valdsdom på vilkår.

– Eg har arbeidd lenge og hardt saman med Robert. Han kjem til å gjere ein utmerkt job, tvitrar Trump.

Trump er svært fornøgd med innsatsen O'Brien har gjort for å sørge for lauslating av amerikanarar som har vore fengsla i land som Nord-Korea og Tyrkia, skriv The New York Times.

Skreiv om utanrikspolitikk

Utnemninga som tryggingsrådgivar treng inga godkjenning frå dei folkevalde i Senatet.

I 2016 gav O'Brien ut boka «While America Slept: Restoring American Leadership to a World in Crisis», som blir omtalt som ei innføring i aktuell internasjonal politikk. Han har jussutdanning frå University of California i Berkeley og er partnar i eit advokatfirma i Los Angeles.

Trump grunngav oppseiinga av Bolton med at dei to var sterkt usamde i mange saker. Den gamle krigshauken Bolton vart omtalt som konfliktorientert og lite interessert i å inngå kompromiss. Sentrale område der dei to var usamde var mellom anna korleis USA skulle stille seg til Afghanistan, Nord-Korea, Iran og Venezuela.

Strid om Afghanistan

I handteringa av fredsprosessen i Afghanistan vart det nyleg kjent at Trump hadde invitert Taliban-leiarar til feriestaden sin Camp David. Der skulle dei diskutere ei løysing som kunne føre til at USA kunne trekke fleire tusen av soldatane sine ut frå landet. Dette skal Bolton ha vore sterkt imot. Han støtta i si tid heilhjarta utplasseringa av soldatar i Afghanistan.

Også når det gjeld forholdet til Iran har Bolton vore klart meir konfliktorientert enn Trump. I eit innlegg i The New York Times i 2015 skreiv Bolton «To Stop Iran's Bomb, Bomb Iran».

Kort etter at han tiltredde som Trumps tryggingsrådgivar gjekk USA vekk frå atomavtalen som var forhandla fram under president Barack Obama og innførte på nytt strenge sanksjonar mot Iran.