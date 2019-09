Svenska Akademien i gang med nobelarbeidet

utenriks

Torsdag kjem Akademien saman for første gong etter sommarferien. På dagsordenen står mellom anna nobelprisane i haust i litteratur.

I år skal det kårast to vinnarar, og til forskjell frå tidlegare skal vinnarane kunngjerast på ein bestemd dato. Nobelkomiteen skal legge fram innstillinga si for Akademien 10. oktober.

– Sommaren har jo bestått av intensiv lesing av veldig mange bra bøker for alle i Nobelkomiteen og Akademien, og no samlast vi for å førebu alt omkring nobelprisen, seier Akademiens faste sekretær Mats Malm.

For første gong på 30 år er Akademien no fulltalig.

Akademien har vore ramma av uro og fleire skandalar dei siste åra. Bakgrunnen var avsløringa av at ektefellen til Akademiens tidlegare medlem Katarina Frostenson, kulturprofilen Jean-Claude Arnault, hadde gjort seksuelle overgrep. Arnault vart i fjor dømt til to og eit halvt års fengsel for to valdtekter.

Arnault vart òg skulda for å ha leke namna på litteraturprisvinnarar, informasjon som granskarar meiner han fekk av kona si, noko Frostenson har avvist. Skandalen førte til at det i fjor ikkje vart delt ut nokon nobelpris i litteratur.

