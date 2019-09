Saudi-Arabia: 50 prosent av den ramma oljeproduksjonen er i gang igjen

utenriks

Energiminister og prins Abdulaziz bin Salman presenterte opplysningane på ein pressekonferanse i Jeddah tysdag kveld.

Han opplyser samtidig at produksjonen til det statlege oljeselskapet Aramco er tilbake på same nivå som før angrepa, takka vere bruk av oljereservar.

Angrepa som ramma to oljeanlegg natt til laurdag, tvinga Saudi-Arabia til å innstille over halvparten av oljeproduksjonen sin. Dermed forsvann umiddelbart 5,7 millionar fat olje per dag frå verdsmarknaden. Det svarer til over 5 prosent av verdsproduksjonen. Bortfallet er det største nokon gong og førte til ein historisk auke i oljeprisen måndag.

Angrepa ramma oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq, som er det største i sitt slag i verda, i tillegg til eit oljefelt.

Prins Abdulaziz bin Salman seier tysdag kveld at produksjonskapasiteten til Saudi-Arabia blir venta å vere oppe i 11 millionar fat per dag innan utgangen av september. Før angrepet var kapasiteten rundt 9,6 millionar oljefat dagleg.

Houthi-militsen som Saudi-Arabia krigar mot i Jemen, har tatt på seg ansvaret for oljeangrepa. Amerikanske og saudiarabiske tenestemenn har likevel sagt at dei trur Iran stod bak angrepet, noko regjeringa i Teheran nektar for.

(©NPK)