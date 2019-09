Motvilje i USA mot krig med Iran

utenriks

Etter angrepa i helga var USAs utanriksminister Mike Pompeo raskt ute med å hevde at det var Iran som stod bak droneangrepa på saudiarabiske oljeanlegg.

Trump skreiv på Twitter at USA er «locked and loaded» – som eit ladd våpen klart til å avfyrast. Dermed antyda han at han er førebudd på å gjengjelde angrepa som både har ramma ein mangeårig alliert av USA og energiforsyninga i verda.

Under ein pressekonferanse måndag heldt han moglegheita open for eit militært svar – men han understreka òg at han ikkje ønsker krig mot Iran.

– Vi ønsker absolutt å unngå det, sa presidenten.

Ønsker meir bevis

Medan utanriksminister Pompeo allereie laurdag slo fast at Iran stod bak «eit angrep på energiforsyninga i verda som saknar sidestykke», har Trump tatt atterhald.

– Det ser absolutt slik ut i augneblinken, sa han på pressekonferansen måndag.

Likevel ønsker han meir bevis for å vere heilt sikker på kven som sende angrepsdronar mot eit oljefelt og det største oljeprosesseringsanlegget i verda i Saudi-Arabia.

Houthi-opprørarane i Jemen har sagt at det var dei som stod bak droneangrepa – noko verken Saudi-Arabia eller USA utan vidare stolar på.

Regjeringa i Iran har avvist Mike Pompeos skuldingar og kalla dei for uforståelege og meiningslause. Samtidig har Irans president Hassan Rouhani slått fast at befolkninga i Jemen har rett til å forsvare seg.

Sidan 2015 har Houthi-opprørarane i Jemen kjempa mot ein koalisjon leidd av Saudi-Arabia i ein krig som FN kallar den verste humanitære krisa i verda. Til liks med iranarane er Houthiane sjiamuslimar, og Iran blir mistenkt for å forsyne dei med våpen.

– Alvorleg feilgrep

I USA er ikkje berre Trump, men også fleire kongresspolitikarar skeptiske til ein ny krig i Midtausten.

– USA må ikkje starte ein offensiv krig mot Iran utan godkjenning av Kongressen, skriv demokraten Ro Khanna på Twitter.

– Houthiane er IKKJE Iran. Vi kan ikkje la eit nytt bedrag føre til krig i Midtausten, legg han til.

Senator Mitt Romney, som høyrer til Det republikanske partiet, påpeikar at USA sel våpen til Saudi-Arabia. Han meiner Saudi-Arabia derfor bør vere i stand til å forsvare seg sjølv.

– Direkte inngrep frå USAs militære som svar på Irans angrep på Saudi-Arabias olje-infrastruktur vil vere eit alvorleg feilgrep, skriv Romney på Twitter.

Avisa Washington Post har snakka med ikkje namngitte kjelder i USAs forsvarsdepartement som også åtvarar mot ein væpna konflikt med Iran. Kjeldene minner om at det ikkje var amerikanske anlegg som vart angripe i helga.

USA har minst 70.000 soldatar og anna personell utplassert i Midtausten og nærliggande område, og Pentagon-kjelder åtvarar om at dei vil vere sårbare viss Iran går til motangrep etter eit eventuelt amerikansk militært angrep.

