Internasjonale Pr-byrå vil ikkje hjelpe Hongkong ut av knipa

Regjeringssjefen i byen, Carrie Lam, fortalde tysdag at folka hennar forgjeves har bedt om internasjonal Pr-hjelp etter fleire månader med til dels kraftige protestar.

Svaret har vore at «tida ikkje er inne» sidan Pr-byråa ikkje har sett teikn til at valden og uroa vil ta slutt, sa Lam på ein pressekonferanse.

– Å lansere ein kampanje for å bygge opp Hongkongs rykte igjen vil kanskje ikkje vere den mest effektive måten å bruke offentlege middel på, men før eller seinare må det gjerast, for eg trur framleis på det som ligg i botnen i Hongkong, sa Lam.

Risiko for resesjon

Ho sa ikkje kva for firma som hadde vorte kontakta.

– Det vil komme ei tid for å rette opp noko av den skaden som er gjort på Hongkongs rykte, sa Lam.

For første gong på mange år, står Hongkongs økonomi overfor ein resesjon. I tillegg til handelskrigen mellom Kina og USA, blir næringslivet ramma av uroa i byen, og turisttala stuper.

Omdømmetrøbbel

Ryktet til byen har fått seg ein solid knekk dei siste månadene, ikkje berre på grunn av dei store demonstrasjonane, men også på grunn av handteringa til styresmakta av krisa. Då protestane starta, som følgje av eit lovforslag om utlevering til fastlands-Kina, valde Lam å legge forslaget til side, men ikkje formelt trekke det tilbake.

Først denne månaden, etter lang tid med store protestar, gav ho etter, men då vart det oppfatta som for lite og for seint. Demonstrantane har utvida krava sine og vil no òg ha demokratiske reformer i den sjølvstyrte millionbyen.

