Hundretusen er venta å delta i ny klimaprotest

utenriks

Berre i USA er over 800 arrangement planlagt, ifølgje nyheitsbyrået AP. I Tyskland er over 400 demonstrasjonar melde inn.

– Dette er eit viktig signal, seier Antje von Broock, talsperson for ein allianse av miljø- og ungdomsorganisasjonar og kristne grupper i Tyskland.

Dei planlagde demonstrasjonane er eit ledd i protestbølgja som kallast klimastreikar, og som er inspirert av den 16 år gamle svenske aktivisten Greta Thunberg. Ho er for tida i USA etter å ha kryssa Atlanterhavet i seglbåt.

Tidlegare i år er det i ei rekke land halde skulestreikar for klimaet, der skuleelevar, studentar og andre unge har deltatt. Fredag håpar arrangørane at også fleire vaksne skal streike og protestere mot klimaendringane.

Dagen etter demonstrasjonane skal det haldast eit såkalla ungdomstoppmøte om klimaendringane i FNs hovudkvarter i New York.

Under klimatoppmøtet i New York måndag 23. september vil FNs generalsekretær António Guterres prøve å presse landa i verda til å legge fram meir konkrete planar for korleis dei skal nå klimamåla sine.

