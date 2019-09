Danske vindmøller sette ny rekord

utenriks

Søndag 15. september skriv seg inn i danske historiebøker som det første døgnet der danske vindmøller gjennom eit heilt døgn produserte meir straum enn det danskane trong. Det viser førebelse tal frå Energinet.

Det var den første haustblåsten som fekk møllene til å snurre med rekordfart. Frå midnatt laurdag til midnatt søndag leverte vindmøller straum tilsvarande 130 prosent av det danske straumforbruket. Overproduksjonen fordelte seg på alle timane i døgnet, opplyser rådgivar Carsten Vittrup i det statlege energiselskapet Energinet.

– For berre ti år sidan utgjorde vindkraft berre rundt ein femdel av forsyninga vår. Så det har gått vanvitig fort når vi ser at vi ikkje berre har timar, men heile døgn der vindmøller produserer meir straum enn vi har bruk for, seier han.

Den straumen som ikkje blir forbrukt i Danmark, blir seld til utlandet.

Den førre rekorden vart sett 22. september i fjor. Då utgjorde den samla produksjonen av sol- og vindkraft 114 prosent av straumforbruket.

(©NPK)