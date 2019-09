Australiarar blir tiltalte for spionasje i Iran

utenriks

Den eine av dei tre, den britisk-australske akademikaren Kylie Moore-Gilbert, vart arrestert i september i fjor. Ho er tilknytt Melbourne-universitetet i Australia

Ifølgje britiske The Guardian skal ho alt ha fått ein dom på ti års fengsel, som ho sonar i Evin-fengselet i Teheran.

Det er ikkje kjent kva ho er funnen skuldig i, men det har lenge vore antatt at ho blir skulda for spionasje.

Det er derfor uklart om den nye tiltalen dreier seg om same forhold, men talsmann for den iranske påtalemakta, Gholamhossein Esmaili, opplyser at vil ho bli tiltalt for å ha spionert for ei framand makt. Det er ikkje kjent kva for eit land det er snakk om.

Esmaili stadfestar òg at dei to bloggarane Mark Firkin og Jolie King sit i iransk varetekt og vil bli tiltalt for spionasje.

Paret forlét Perth i Australia i 2017 og har sidan reist verda rundt og har skrive og lagt ut bilde og videoar av opplevingane sine i reisebloggen The WayOverland.

Ifølgje The Guardian vart dei arrestert i Iran for ti veker sidan, visstnok etter å ha filma med drone nær militære installasjonar i Jajrood i Teheran-provinsen. No vil òg dei bli tiltalte for spionasje, ifølgje Esmaili, men det er ikkje kjent kva for eit land dei eventuelt skal ha spionert for.

Australia er eitt av få land som har slutta opp om eit USA-leidd initiativ for å sende krigsskip til å patruljere i Hormuzsundet.

Førre veke oppdaterte australske styresmakter reiserådet sitt for Iran og oppmoda australiarar til å revurdere dei eventuelle reiseplanane sine til landet. Det vart spesielt åtvara mot å oppsøkje grenseområda mot Afghanistan.

(©NPK)