Tre personar mistenkte for tortur av migrantar arresterte i Italia

Migrantane vart haldne innesperra i ein tidlegare flybase i Zawiya, ein by 40 kilometer vest for Libyas hovudstad Tripoli. Ifølgje italiensk politi vart dei utsett for systematiske overgrep og grufull behandling i interneringsleiren.

Dei tre arresterte har sjølv komme til Italia som migrantar. Dei kom først til øya Lampedusa før dei vart overførte til eit senter på Sicilia, der dei vart arrestert.

Personane er 22, 24 og 26 år gamle, og dei blir no skulda for organisert kriminalitet, menneskesmugling, valdtekt og drap. Politiet har ikkje oppgitt nasjonaliteten deira.

Det er andre migrantar som har peika ut dei tre, og som har gitt forklaringar til italiensk politi. Etterforskinga blir leidd av ei gruppe som også har etterforska mafiaen og organisert kriminalitet på Sicilia.

– Alle kvinnene som var saman med oss i den lagerbygningen, har vorte systematisk valdtatt fleire gonger av to libyarar og tre nigerianarar som dreiv staden, seier eitt av vitna.

– Dei gav oss sjøvatn og nokre gonger gammalt brød. Dei banka opp oss menn for å få slektningane våre til å betale pengar for at vi skulle setjast fri, seier ein annan.

Eit tredje vitne at forklart at dei òg vart mishandla med elektrosjokk.

– Dei som ikkje betalte, vart torturert med elektrosjokk. Dei ville gi deg elektriske støyt til du fall om medvitslaus på golvet. Eg personleg var vitne til mange drap med elektrisitet, seier vedkommande.

FN og menneskerettsgrupper har fleire gonger åtvara om umenneskelege forhold i leirane som migrantar og flyktningar blir haldne fanga i i Libya.

Dei har òg bedt EU slutte å støtte innsatsen il den libyske kystvakta for å stanse båtar på veg til Europa sidan flyktningane då blir frakta tilbake til interneringsleirane.

