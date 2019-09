Reformatoren Jagland takkar av i Europarådet

utenriks

Jagland heldt måndag ein avskjedstale i Den europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Eit sentralt tema var domstolen si rolle i å sikre menneskerettskonvensjonen.

Den avtroppande generalsekretæren mintest at han vart med i ein kampanje for å klage Hellas inn for domstolen etter kuppet i 1967.

– Vi vann fram, og eg såg at den universelle menneskerettserklæringa vart handheva. Deklarasjonen hadde i prinsippet gjort slutt på nasjonalstatens uinnskrenka makt, men hadde ingen domstol eller overvakarar. Då denne kom på plass i Europa, vart han noko meir enn ein deklarasjon. Han vart lov, sa Jagland.

Russland og reformer

Sjølv om mandatet til domstolen er å ta vare på rettane til individet, oppdaga Jagland då han kom til Europarådet, at det ikkje var så enkelt i praksis. Med 150.000 saker som ikkje var ferdig behandla, og lang ventetid, var ikkje tilgangen til domstolen reell for mange. Behovet for endring var stort.

– Det var totalt krise. Eg trur mange vil hugse meg for at eg umiddelbart sette i gang veldig djupe reformer. Etter seks år var Russland enno ikkje med på ein protokoll som opna for reform, men han fekk eg dei til å ratifisere i løpet av to månader, fortel Jagland til NTB. Ved å desentralisere domstolen og setje inn ressursane der dei trongst mest – 70 prosent av sakene kom frå berre sju land – er restansen kraftig redusert.

Det gleder òg Jagland at Russland er tilbake i folden. Landet kom på kant med Europarådet etter annekteringa av Krim, og han frykta ei stund at landet ville trekke seg heilt frå rådet.

– Der har det vore eit reelt vendepunkt. Det er heilt klart at Russland er fullt tilbake, og det er av veldig stor tyding for Europa. Alternativet ville vore at 140 millionar personar vart utelatne frå menneskerettssystemet og ikkje lenger kunne gå til domstolen. Det ville umiddelbart ført til ei forverring av situasjonen.

«Svarte hol»

Samtidig stikk han ikkje under stol at det er «svarte hol» i dekningsområdet i Europa, konfliktområde som er omfatta av menneskerettskonvensjonen, men der Europarådet og domstolen ikkje kjem til og kan overvake. Kvar sjette sak i domstolen kjem frå slike område.

– Alle som bur i desse konfliktområda, enten det er Donbass eller Transdnjestr, har rett til å gå til domstolen, men vi har ikkje moglegheit til å handtere desse sakene skikkeleg. Domstolen er avhengig av dei andre organa som skal overvake og undersøkje. Når desse ikkje kan jobbe, fungerer ikkje konvensjonen fullt ut, sa Jagland etter talen.

– Det er på tide at regjeringane gjer det klart at slike gråsoner er uakseptable.

Ventar på EU

Han skulle gjerne òg hatt EU med som fullverdig medlem og underlagt domstolen.

I dag kan ikkje EU stillast til ansvar dersom unionen handlar i strid med menneskerettskonvensjonen, og EU-etatar er ikkje underlagt uavhengig juridisk kontroll, sa han i talen.

– Lisboa-traktaten forpliktar EU til å slutte seg til konvensjonen, og eg håper dei vil ratifisere han. Eg meiner den prosessen kunne vore fullført allereie, og eg er skuffa over at det ikkje har skjedd.

Tilrår vidare reformer

Onsdag skal Jagland formelt levere stafettpinnen vidare til Marija Buric, Kroatias tidlegare Europa- og utanriksminister. Han er glad for å kunne overlate henne ein domstol som står på trygg grunn, men reformarbeidet er ikkje over.

– Rådet mitt til henne er vel å jobbe endå meir med medlemsstatane og få dei til å reformere si lovgiving og sin praksis, så det ikkje kjem så mange klager hit, seier generalsekretæren.

For hans eigen del ventar no pensjonisttilværa, og han planlegg å skrive sjølvbiografiar. Kva som blir det mest avslørande i dei, vil han ikkje seie noko om enno.

– Nei, det veit eg ikkje. Det er lenge til, seier han med eit smil.

