Oljeprisen til vêrs etter angrepet mot Saudi-Arabias produksjon

utenriks

Natt til måndag har prisen på nordsjøolje svinga kraftig. Då handelen starta ved midnatt til måndag, kosta oljeprisen 71,95 dollar, noko som er ein auke på 19,5 prosent frå fredag. Då kosta eit fat nordsjøolje 60,22 dollar.

Ifølgje Bloomberg er prishoppet det høgaste på nordsjøolje sidan lanseringa i 1988.

Seinare på natta sokk likevel prisen til 67 dollar per fat, før den stabiliserte seg. I 6-tida måndag morgon låg han på 66,16 dollar, ein auke på 9,88 prosent frå fredag.

Angrep

Auken i oljeprisen var venta og kjem som følgje av angrepet som ramma eit oljefelt og eit prosesseringsanlegg i Saudi-Arabia natt til laurdag. Oljeprosesseringsanlegget i Buqyaq er det største i sitt slag i verda.

Eksplosjonar utløyste brannar ved anlegga, og Saudi-Arabia har vorte nøydde til å innstille over halvparten av oljeproduksjonen sin. Dette utgjer over 5 prosent av oljeforsyninga i verda.

Like før oljeprisen gjekk litt tilbake melde USAs president Donald Trump på Twitter at han opnar for å bruke USAs oljereservar for å møte etterspurnaden av olje etter angrepet for tilfredsstille marknaden.

Trump skriv òg at han har informert aktuelle statlege styresmakter om å (sjå synonymordbok) godkjenningar av oljerøyrleidningane som for tida er i ein behandlingsprosess i Texas og andre statar.

Vil få produksjonen i gang igjen

Saudi-Arabias statlege oljeselskap Aramco seier dei jobbar på spreng for å få i gang produksjonen igjen og seier dei vil komme med utsegner måndag. Ifølgje Wall Street Journal vil produksjonen vere tilbake med ein tredel måndag, men ifølgje andre medium vil det ta fleire dagar – om ikkje månader – å reparere anlegget.