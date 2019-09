Netanyahu lovar å annektere alle busetjingar

utenriks

– Eg aktar å utvide suvereniteten til alle busetjingar og busetjingsblokker, inkludert dei stadene som er tryggleiksmessig viktig og viktige for den israelske arven, seier Netanyahu i eit intervju med radiostasjonen til hæren i Israel.

Israel har tidlegare annektert Aust-Jerusalem og Golanhøgda, til protestar frå eit samla verdssamfunn med unntak av president Donald Trumps administrasjon.

Tidlegare i månaden lova Netanyahu òg å annektere Jordandalen på Vestbreidda dersom han blir attvalt.

– Eit slikt scenario vil vere fullstendig øydeleggande for moglegheitene for å ta opp att forhandlingar, for den regionale freden og sjølve essensen i tostatsløysinga, sa ein talsmann for FNs generalsekretær António Guterres.

Israel held nyval tysdag og Netanyahu prøver å samle støtte blant høgrenasjonalistiske veljarar.

Over 700.000 israelske busetjarar bur i nesten 240 busetjingar og såkalla utpostar på Vestbreidda, inkludert Aust-Jerusalem, som vart okkupert av Israel i 1967.

Busetjingane er oppretta i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heiter «Okkupantmakta skal ikkje deportere eller forflytte delar av si eiga sivilbefolkning til territorium som er okkupert».

FNs tryggingsråd vedtok i 2016 ein resolusjon som slår fast at busetjingane og utpostane er ulovlege.