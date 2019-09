Johnson kjempar for ny avtale med EU

utenriks

Møtet, som er det første mellom dei to, fann stad på ein restaurant i Luxembourg måndag i form av ein arbeidslunsj.

Johnson slåst mot klokka for å få på plass ein ny og revidert skilsmisseavtale med EU før 31. oktober, som er datoen som er sett for den britiske utgangen av unionen. Underhuset har sett foten ned for å gå ut av EU utan ein avtale.

– Forsiktig

På møtet med Juncker vil Johnson gi klar beskjed om at ei utsetjing er uaktuelt, skriv BBC. Sjølv insisterer Johnson på at han at «jobbar livet av seg» for å hindre ein brexit utan avtale.

På spørsmål frå journalistar i Luxembourg om kva han forventa seg av møtet med Juncker, svarte den britiske statsministeren at han er «forsiktig, berre forsiktig».

Juncker seier på si side at «Europa aldri mistar tålmodet».

Men frustrasjonen over mangelen på konkrete forslag frå London aukar i EU.

– Dersom statsminister Johnson ikkje kjem med noko nytt i møtet med Juncker, er det for å vere ærleg ikkje nokon vits i fleire samtalar frå vår side. Då blir det ein hard brexit, seier Austerrikes europaminister Alexander Schallenberg.

– Milepæl

Ifølgje den britiske utanriksministeren Dominic Raab blir det forhandla om ein avtale som er mykje betre enn den forgjengaren Theresa May fekk på plass, og som Underhuset sa nei til.

– Vi har utveksla mange detaljar, og konturane av ein avtale er no svært klare. Dette er ein viktig milepæl, seier Raab til BBC ifølgje nyheitsbyrået Ritzau.

Han håper ein avtale er klar før EUs toppmøte 17. og 18. oktober.

EU-kjelder avviser likevel at det er gjort framsteg i forhandlingane og hevdar at britane ikkje har komme med nokon konkrete og realistiske forslag som gir rom for å opne nye forhandlingar og revidere avtalen som alt ligg på bordet.

Ikkje optimistisk

lfølge EUs brexitforhandlar Michel Barnier, som også deltar under arbeidslunsjen på måndag, er det «ingen grunn til optimisme».

Johnson har fleire gonger lova å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller utan ein framforhandla skilsmisseavtale

– Tvil ikkje, dersom vi ikkje får ein avtale – ein avtale som er riktig for begge partar – så vil Storbritannia gå ut uansett, skriv han i måmdagsutgåva av avisa Daily Telegraph.

I eit intervju med avisa i helga samanlikna Johnson Storbritannia med den uregjerlege, grøne teikneseriekjempa Hulken.

– Jo sintare Hulken blir, jo sterkare blir han, sa statsministeren.

