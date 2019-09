Hongkong-politikar krev FN-gransking av maktbruk mot demonstrantar

utenriks

– Hongkong er på randa av ei humanitær krise, sa Chan på eit møte i FNs menneskerettsråd i Genève måndag.

Ho lista opp politiovertramp mot demonstrantane og gav detaljar om upassande seksuell åtferd, overstadig bruk av makt, tilfeldige arrestasjonar og avfyring av over 2.000 tåregasspatroner dei siste månadene.

Chan talte same dag som protestane i Hongkong heldt fram på 100. dagen. Chan åtvara om at «det ikkje er nokon teikn på at politiet vil vise vere tilbakehaldne».

– Dette er eit resultat av mangel på demokrati i Hongkong, sidan regjeringa ikkje blir halden ansvarleg for si godkjenning av misbruk utført av politi, sa ho.

– Politiet kallar demonstrantane kakerlakkar og ser på valdsbruk mot dei som akseptabel kamp mot skadedyr, sa ho.

– Kvifor sit Kina som medlemmer i dette menneskerettsrådet?, spurde Chan.

Chan er grunnleggar av Hongkongs pro-demokratiske Civic Party. Ho vart tidlegare i år dømt til åtte månaders fengsel på vilkår for deltaking i ein grasrotkampanje i 2013 og i den såkalla paraplyrørsla året etter.

Chan understreka at det er nødvendig med auka internasjonal merksemd, særleg i lys av at det 1. oktober er 70 år sidan skipinga av Folkerepublikken Kina.

Politiet forsvarer

På spørsmål frå AFP om Chan fryktar at Kina kan sende hæren inn i Hongkong for å stanse protestane, svarer ho at ho ikkje trur Beijing ser behovet for det, sidan Hongkong-politiet «eigentleg gjer jobben for dei».

Same dag som Chan heldt tale i Genève, forsvarte Hongkongs største politistyrke at politiet brukar skarp ammunisjon mot demonstrantar som kastar bensinbomber.

I ei fråsegn skriv politiet at bensinbomber kan føre til dødsfall, og at politiet er nøydd til å reagere med same maktbruk, eventuelt med våpen, for å stanse dei.

Dagen før braut det ut gatekampar mellom politiet, demonstrantar og Beijing-vennlege motdemonstrantar. Demonstrasjonen vart halden utan løyve frå styresmaktene, men han var stort sett fredeleg. Nokre av demonstrantane sette fyr på vegsperringar, og ved eitt tilfelle trekte politifolk våpen for å åtvare demonstrantar som kasta bensinbomber frå nært hald.

Det vart òg meldt om samanstøytar mellom demonstrantar som fryktar for Hongkongs sjølvstyre og motdemonstrantar som støttar styresmaktene i Beijing.

15 veker

Dei 15 vekene protestane har vart, har politiet brukt tåregass, gummikuler og vasskanonar med blått fargestoff for å stanse demonstrantar som har tydd til meir ytterleggåande metodar, som hærverk, sperring av gater og forsøk på å ta seg inn i offentlege bygningar.

Førre veke fekk politifolk blankofullmakt til å utføre arrestasjonar og bruke makt når dei meiner det er nødvendig, sjølv når dei ikkje er på jobb.

Hongkongs leiar Carrie Lam har gitt etter for eitt av det viktigaste kravet til demonstrantane og trekt tilbake ei omstridd lov som opnar for at personar i Hongkong kan bli utleverte til Fastlands-Kina for å bli straffeforfølgde der.

Men ho har ikkje gått med på kravet om valreform, og ho vil heller ikkje innleie ei gransking av politivald, slik demonstrantane krev.

(©NPK)