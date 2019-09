Ulstein gav skulematpengar til barn i Mali

utenriks

Landet er eit av verdas aller fattigaste, og halvparten av innbyggjarane i landet kan verken lese eller skrive. Ulstein meiner at skulemat aukar sjansen for at foreldra sender barna på skulen.

– Barn som kjem svoltne på skulen, og gjerne er under- eller feilernærte, har problem med å lære, uavhengig av kor god undervisninga er, seier Ulstein.

Sidan 2012 har millionar vorte drivne på flukt på grunn av opprør og etniske konfliktar i Mali. Opprøret har no spreidd seg frå dei nordlege til dei sentrale delane av landet. Mopti, som utviklingsministeren besøkte, er ein av stadene som er hardt ramma.

Dei norske millionane går til skulematprosjektet til FNs matvareprogram (WFP). Ulstein håper bidraget til regjeringa vil gi stabilitet i ein del av verda som sårt treng det.

Ifølgje WFP vil Noregs bidrag sørgje for måltid til 55.000 skulebarn i skuleåret 2019–2020.

– Dette er òg eit viktig bidrag i arbeidet med å styrke overgangen frå akutt humanitærhjelp til langsiktig utviklingsbistand, seier landsdirektøren til matvareprogrammet i Mali, Sivia Caruso.

