Tyrkisk eksstatsminister vil starte nytt parti

Tidlegare denne månaden varsla AKP at det ville ekskludere Davutoglu, som var Tyrkias statsminister mellom 2014 og 2016, frå partiet.

Men fredag melde han seg sjølv ut av partiet saman med fleire andre profilerte medlemmer som også hadde vorte trua med utvising.

– Det er vårt historiske ansvar og plikt overfor nasjonen å lage ei ny politisk rørsle, sa Davutoglu til pressa i Ankara fredag formiddag.

– Det er ikkje lenger mogleg å jobbe under den noverande AKP-leiinga, som stemplar all kritikk internt i partiet som forræderi, heldt han fram.

Eksstatsministeren har tidlegare varsla at han planlegg å bryte ut av partiet, og at han i staden vil danne eit eige. Det har òg Tyrkias tidlegare president Abdullah Gül gjort. Begge har vore svært kritiske til omvalet i Istanbul i juni etter at Erdogan ikkje ville godta sigeren til ordførarkandidaten frå opposisjonen, Ekrem Imamoglu, i mars.

I omvalet tapte AKP så det song og Imamoglu auka overtaket frå 13.000 til nesten 800.000 stemmer.

Den siste tida har Erdogan møtt aukande motstand frå tidlegare allierte. Sist ut var tidlegare finansminister Ali Babacan, som tidlegare denne veka sa at han vil lansere sitt eige parti ved årsskiftet. Babacan melde seg ut av AKP i juli.

