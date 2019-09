Trump: Pompeo vil ikkje bli tryggingsrådgivar

utenriks

President Trump seier at han har snakka med Pompeo om moglegheita, men at utanriksministeren føretrekker at nokon andre får stillinga.

Ifølgje Trump er det for tida 15 moglege kandidatar til jobben. Han seier han truleg vil presentere ein etterfølgjar neste veke.

Tysdag bad presidenten John Bolton om å gå av som nasjonal tryggingsrådgivar. Bolton var den tredje tryggingsrådgivaren Trump har sagt opp.

Dei to var på kollisjonskurs i fleire viktige saker. Presidenten var på glid og interessert i løysingar på fleire vanskelege område, medan den gamle krigshauken Bolton stod fram som konfliktorientert og lite kompromissvillig.

Inntil ein erstattar er på plass, er det Boltons nestleiar Charlie Kupperman som er fungerande tryggingsrådgivar.

(©NPK)