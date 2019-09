Klimaaktivistar arrestert for droneaksjon på Heathrow

utenriks

Planen var å fly dronar over London-flyplassen fredag og i helga, slik at trafikken på flyplassen vart hindra.

Aktivistgruppa kalla Heathrow Pause er undergruppe av aktivistgruppa Extinction Rebellion. Målet deira er å stanse den planlagde utbygginga av ein tredje rullebane på London-flyplassen og å redusere skadelege utslepp ved lufthamna til eit nullnivå innan 2023.

Under aksjonen fredag fekk likevel klimaaktivistane tekniske problem. Den første dronen nekta å lette sidan han ikkje klarte å få signal frå fjernkontrollen som skulle styre han.

– Dei jammar oss, vi får ikkje signal, seier ein av aktivistane i ein video posta i sosiale medium frå aksjonen.

London-politiet vil verken stadfeste eller avkrefte at dei har brukt jamme-utstyr for å forstyrre dronane til aktivistane.

Fem av dei arresterte klimaaktivistane er menn, medan to er kvinner. Aktivistane vart arrestert både torsdag og fredag på bakgrunn av «mistanke om planar om ordensforstyrring».

I januar vart avgangar ved flyplassen innstilt i 90 minutt som følgje av meldingar om at ein drone var observert. Før jul vart over 1.000 flyavgangar kansellerte ved London-flyplassen Gatwick då dronar vart observerte over området.

