Boris Johnson skal i brexitmøte med Juncker

Den siste tida har det vore hyppige tekniske brexitmøte i Brussel, men no er det altså duka for eit politisk møte på høgaste nivå. Dette er første gong dei møtest ansikt til ansikt, seier Junckers talsperson Natasha Bertaud.

– Som Juncker har sagt tidlegare, ser han fram til å jobbe konstruktivt med Johnson. Det har vore ønskeleg med eit møte mellom dei, og det er først no ein har fått det til, sa Bertaud på ei presseorientering i Brussel fredag.

Dei to leiarane skal ha ein arbeidslunsj «på nøytral grunn». Bertaud ønskte ikkje å gå nærare inn på kvar dei skal vere eller kva slags forventningar Juncker har til møtet.

Medan Johnson fleire gonger har sagt at samtalane hans rådgivarar har med EU går bra, har det frå EUs side vorte sagt at britane framleis ikkje har komme med nokon konkrete og realistiske forslag som gir rom for å opne opp att forhandlingane.

Den britiske statsministeren vann kampen om leiarvervet i Det konservative partiet med ein lovnad om å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – med eller utan ein avtale. Han vil ikkje gå med på avtalen forgjengaren Theresa May forhandla fram. Johnson meiner han ikkje er eit klart nok brot med EU, fordi den såkalla backstop-løysinga for irskegrensa knyter Storbritannia til EU i ein tollunion på ubestemt tid.

