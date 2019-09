Bahamas førebur seg på nytt uvêr

utenriks

Torsdag kveld varsla National Hurricane Center om at eit nytt uvêr kan nå land fredag og laurdag. Uvêret fører med seg vindkast på 13 meter per sekund og kan utvikle seg til ein tropisk storm dei neste dagane.

Då orkanen Dorian raserte delar av øygruppa 1. september, var det med vindstyrkar opp mot 80 meter per sekund. Orkanen var ein av dei kraftigaste som er registrert i regionen til no.

1.300 menneske står på lista over sakna etter Dorian. Det offisielle talet på døde er 50, men tala er venta å stige kraftig. Øydeleggingane på øygruppa er enorme, spesielt på øya Grand Bahama og Abaco-øyene.

Langt fleire enn 50 døde

Abaco-øyene vart aller hardast ramma av orkanen, ifølgje statsminister Hubert Minnis. I ein TV-sendt tale til innbyggjarane sa statsministeren at styresmaktene jobbar hardt for å registrere lik og varsle pårørande.

– Sorga er utoleleg. Mange er fortvilte og veit ikkje om sine kjære er i live, sa Minnis.

Ifølgje den tidlegare statsministeren i landet Hubert Ingraham er det langt fleire enn 50 døde etter orkanen.

– Hundrevis av menneske har døydd i Abaco, det er òg høge tal i Grand Bahama, seier han.

Styresmaktene i landet avviste tidlegare denne veka at dei skjuler dei reelle dødstala. Helseminister Duane Sands påpeikar at det viktigaste ikkje er å telje døde, men å søke etter sakna og å gi hjelp til dei som treng det.

Guterres kjem fredag

Ifølgje FN har rundt 70.000 menneske behov for mat og tak over hovudet etter orkanen. På Abaco-øyene, som vart svært hardt ramma, har innbyggjarane skulda regjeringa for manglande hjelp og for ikkje å ha gjort nok for å hindre plyndring.

Tusenvis er sende frå øyane til hovudstaden Nassau, der dei er innkvarterte i overfylte evakueringssenter og hotell. Dei heldige kan bu hos venner og familie.

Fredag reiser FNs generalsekretær António Guterres til Bahamas for å vise støtte til folket og for å auke merksemda rundt behovet landet har for internasjonal hjelp. Guterres meiner orkanen er eit klart bilde på følgja klimaendringane kan få.

– Klimaendringane skjer raskare enn vi klarer å henge med på, og vi må kjempe mot det på ein mykje meir ambisiøs måte, sa han torsdag.

