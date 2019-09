Nordirsk meiningsmåling viser knapt fleirtal for gjenforeining med Irland

utenriks

Resultatet speglar kanskje usikkerheita og bekymringa knytt til brexit, meiner Michael Ashcroft, som står bak undersøkinga. Totalt er 1542 personar spurt.

Kva som vil skje med grensa mellom Nord-Irland og EU-landet Irland har vore eitt av dei vanskelegaste spørsmåla i brexit-forhandlingane mellom Storbritannia og EU.

Statsminister Boris Johnson ønsker at ei avgjerd som er meint å sikre fri flyt over grensa blir fjerna frå det noverande utkastet til ein brexitavtale.

Men befolkninga på begge sider av grensa er bekymra for at brexit kan føre til at det igjen blir grensekontrollar langs grensa, slik det var i dei 30 åra før fredsavtalen.

Undersøkinga viser òg at rundt 45 prosent ønsker at Nord-Irland blir verande ein del av Storbritannia, medan 46 prosent ønsker ei samanslåing med Irland. Når dei usikre blir tatt vekk, blir resultatet 51 mot 49 prosent.

Meiningsmålinga vart gjort mellom 30. august og 2. september.

(©NPK)