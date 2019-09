Barnier orienterer leiarane i EU-parlamentet om brexit

utenriks

På veg inn til møtet kom Barnier med ein versjon av det som nærast har vorte eit mantra frå EU:

– Eg er framleis innstilt på å sjå objektivt på alle konkrete og juridisk realistiske forslag frå Storbritannia.

Og det er nettopp i kva grad det er komme slike forslag eller ikkje som har vore det store spørsmålet den siste tida. Medan den britiske statsministeren, Boris Johnson, snakkar om framsteg i samtalane med EU, er signalet frå EU at det ikkje er komme nokre konkrete forslag å jobbe med.

Johnson har lova å ta britane ut av EU 31. oktober – avtale eller ei. Det britiske parlamentet har likevel vedtatt ei lov for å hindre at utmeldinga skjer utan ein avtale, ein såkalla hard brexit. Lova pålegg Johnson å be om ei utsetjing dersom han ikkje har ein avtale med EU på plass innan 31. oktober, men dette har han sagt at han ikkje vil gjere.

Med mindre enn to månader igjen og Parlamentet i London suspendert i over ein månad, er det knapt med tid for dei som vil bli samde om og vedta ein ny avtale innan fristen går ut.

