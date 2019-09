Avgått minister vil ha politisk reform i Storbritannia

utenriks

Dagens system er baserte på valkretsar, og den som får flest stemmer, blir valt inn frå kretsen. Det betyr at dei fleste småparti er sjanselause i kampen om å bli representert, medan dei store partia i lang tid har fått dominere.

– Ingen kan sjå på dagens situasjon og kalle det for ein demokratisk suksess, tvitra Rudd i forkant av ein tale ho torsdag kveld skulle halde i tankesmia Reform i London. Ho skriv at kven «eig» som folkeviljen er eitt av dei definerande spørsmåla i vår tid.

– Det er tid for å ta opp nokre vanskelege spørsmål – er institusjonane våre fullt ut eigna til oppgåva, spør Rudd. Ho trekte seg som minister for arbeid og likestilling i Boris Johnsons regjering førre laurdag, i protest mot ekskludering av moderate medlemmer av det konservative partiet som stemte mot Johnsons brexit-planar.

Rudd forlét òg partiet og sit no som uavhengig representant i nasjonalforsamlinga.

Leiaren i Electoral Reform Society, Darren Hughes, er blant kritikarane av den britiske valordninga.

– Ved valet i 2017 var det rundt 68 prosent av veljarane som ikkje spelte ei aktiv rolle i avgjerda av resultatet – dei stemte enten for kandidatar som tapte, eller for kandidatar som ikkje trong fleire stemmer for å vinne, hevdar han.

(©NPK)