Venezuela mobiliserer for storøving på grensa til Colombia

utenriks

Spenninga mellom Colombia og Venezuela aukar. Tysdag starta Venezuelas militære styrkar å plassere ut stridsvogner, rakettstillingar og soldatar ved flyplassen i La Fria vest i landet.

Under ei oppstilling på rullebanen sa admiral og leiar av Venezuelas militære overkommando, Remingo Ceballos, til soldatane at dei var del av ein fredsbevarande styrke, men at dei ikkje skulle vike unna kamp viss det vart nødvendig.

– Vi respekterer dei væpna styrkane i andre land, men vi er ikkje redde for nokon, sa Ceballos.

President Nicolás Maduro har beordra utplassering av heile armeen med 150.000 soldatar langs den 2.200 kilometer lange grensa mot Colombia. Avgjerda vart kjent etter at Maduro skulda nabolandet for å legge opp til ein militær konflikt.

Colombias president Ivan Duque har skulda Venezuela for å yte støtte og skjule opprørarar og tidlegare leiarar av FARC som har avvist fredsavtalen med regjeringa i Colombia. Nicolás Maduro har på si side svart med at Colombia bruker desse påstandane som argument for å provosere fram ein militær konflikt mellom landa, og at han derfor har sett sine eigne styrkar i høgaste beredskap.

