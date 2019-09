Danske helsestyresmakter rår mot bruk av e-sigarettar

utenriks

I eit intervju med den danske avisa Politiken onsdag, seier avdelingsdirektør Niels Sandø at synet på e-sigarettar er skjerpt etter at dei har vore på marknaden i ti år.

– Ingen bør røykje e-sigarettar. Derfor rår vi no klart mot at barn, unge, gravide og ammande å røykje e-sigarettar. Det er den samla kunnskapen om skadeverknadene som er årsaka til dette, seier Sandø.

Han følgjer opp med å seie at ein enno ikkje kjenner langtidsverknadene av bruk av e-sigarettar, men at det ikkje er tvil om at det er skadeleg.

– Framtida vil vise kor skadelege dei er, men det er òg derfor vi er bekymra, seier Sandø.

Tobakksbransjen stiller seg bak vurderinga til helsestyresmaktene om at ikkje barn, unge og gravide eller ammande skal bruke e-sigarettar, men kallar det «ergerleg» at Sundhedsstyrelsen òg rår mot bruken overfor dei som røykjer vanlege sigarettar. Bransjen meiner at i valet mellom vanlege sigarettar og e-sigarettar, så er det siste potensielt mindre skadeleg.

– Det er usunt produkt, men eit vesentleg mindre helseskadeleg enn vanlege sigarettar, seier direktør Tine Marie Andersen hos interesseorganisasjonen Tobaksproducentene.

