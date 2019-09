Trump sparkar John Bolton

utenriks

På Twitter forklarer presidenten avgjerda med at dei to var sterkt usamde i mange saker.

«Eg informerte John Bolton i går kveld om at det ikkje lenger er behov for hans tenester i Det kvite hus. Eg var sterkt ueinig i mange av hans forslag, noko fleire i administrasjonen også var, og derfor bad eg John om hans oppseiing», tvitrar Trump.

Oppseiinga fekk han tysdag morgon. Trump takkar no Bolton for innsatsen og seier ein etterfølgjar vil bli nominert neste veke.

Bolton, kjent for den karakteristiske barten sin, har utmerkt seg som ein hauk i amerikansk utanrikspolitikk. Den tidlegare FN-ambassadøren overtok som nasjonal tryggingsrådgivar då general Herbert Raymond McMaster gjekk av i fjor.

Bolton har tidlegare tatt til orde for å bombe både Iran og Nord-Korea, og han har vore ein sterk forsvarar av tidlegare president George W. Bushs avgjerd om å invadere Irak i 2003.

I eit intervju med det sterkt høgreorienterte nettstaden Breitbart proklamerte han at «tostatsløysinga er daud» og tok til orde for at Gazastripa bør bli ein del av Egypt og Vestbreidda blir gitt tilbake til Jordan.

Overfor Fox News har han slått fast at USAs målsetting bør vere eit regimeskifte i Iran.