Svinefeber-utbrot i fleire EU-land

Hundretusen av svin har vorte avliva dei siste månadene i Bulgaria og Romania. Til saman dreier det seg om nesten 10 prosent av svinebesetninga til dei to fattige EU-landa.

Italia, Latvia, Litauen, Polen, Serbia, Ukraina, og for første gong, Slovakia, har òg registrert utbrot av svinefeber i år.

– Vi er redde. Vi veit at dette kjem til å bli slik ei stund. Ingen gjer noko, og vi går eitt skritt etter sjukdommen, seier Mary-Eugenia Pana, leiar for Romanias organisasjon for svinebønder.

Afrikansk svinepest er ikkje farleg for menneske, men gir blødingar og feber hos svin og villsvin. Dyra døyr nesten alltid innan få dagar. Utbrot er registrerte i Kina og Europa. I Europa vart sjukdommen første gong avdekt i 2007 i Georgia og Russland. Ekspertar meiner svinefeberen vil halde fram å spreie seg blant svinebesetningar og villsvin.

Det finst ingen medisin eller vaksine. Avliving er einaste kjente måte å hindre viruset frå å spreie seg på.

Bulgarske styresmakter handla for seint då sjukdommen kom inn i landet frå Romania over Donau-elva i 2018, meiner Nikolay Valkanov i tankesmia InteliAgro. Eit grensegjerde mellom dei to landa vart bygd i fjor, men det dekkjer berre ein firedel av grensa, ifølgje Valkanov.

– No byrjar regjeringa å gå i rett retning, men det vil ikkje vere mogleg å stanse sjukdommen. Eg reknar med at han vil finnast i mange år framover, seier han.

