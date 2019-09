Russland avviser at USAs spion hadde tilgang på statsløyndommar

utenriks

CNN, The New York Times og den russiske avisa Kommersant skreiv tysdag at ein spion som jobba på vegner av USA, var tilsett i ein sentral posisjon i Kreml. USA skal ha henta han ut av landet i 2017.

– Mannen var tilsett i presidentadministrasjonen, men han fekk for nokre år sidan sparken på intern ordre, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov tysdag, og la til at det var «i 2016 eller 2017».

CNN melder at spionen hadde gitt Washington informasjon i fleire tiår, at vedkommande hadde tilgang til Putin og at han hadde sendt bilde av hemmelegstempla dokument som låg på Putins skrivebord.

Peskov seier stillinga til mannen var av ei slik art at han ikkje hadde tilgang.

– Han hadde ikkje nokon høgtståande stilling. Ei slik stilling gir ikkje kontakt med presidenten, sa Peskov.

Peskov sa òg at meldingar i amerikanske medium rundt saka «heller over til å hamne i kiosklitteratur-sjangeren».

– Eg veit ikkje om han var ein agent eller ei. Eg kan berre stadfeste at han var tilsett i presidentadministrasjonen og at han fekk sparken, sa Peskov.

Utanriksminister Sergej Lavrov avviser meldingar i media om at han skal ha fått statsløyndommar frå Trump på eit møte, og avviser at USA henta ut spionen frå Russland for å unngå å setje møtet i fare:

– Ingen på dette møtet kom med nokre statsløyndommar eller andre løyndommar til nokon, sa Lavrov, som la til at han aldri har møtt den påståtte spionen.

(©NPK)