Migrantar funne i stappfull varebil i Slovenia

Sjåføren er arrestert, og éin av passasjerane er innlagt på sjukehus. Politiet opplyste tysdag at dei i alt 46 personane er frå Pakistan, Afghanistan og India. Det blir antatt at dei har komme til Slovenia via Kroatia, dermed er dei sende tilbake dit.

Tusenvis av flyktningar og migrantar sit fast i landa på Balkan i forsøket sitt på å komme seg til land lenger nord og vest i Europa.

Ruta går gjerne frå Hellas via Bosnia, Serbia, Kroatia, Slovenia og vidare nordover.

Mange menneske prøver òg å ta seg sjøvegen til Europa, både frå Tyrkia og Nord-Afrika. Den greske kystvakta stansa måndag ein seglbåt og arresterte to personar utanfor øya Zakynthos vest i Hellas. 37 personar var stua saman i seglbåten, og dei to arresterte er mistenkte for å ha prøvd å smugle dei til Italia. Nasjonaliteten til dei om bord er ikkje kjend.

Same dag vart 34 menneske, blant dei ein eittåring, redda av ein tysk seglbåt 12 mil utanfor Libyas kyst. Dei var i ein gummibåt som hadde fått motorstopp.

Seglbåten sende ut naudsignal, og alle migrantane vart måndag kveld overført til det norske og langt større redningsskipet Ocean Viking, som blir drifta av Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée.

