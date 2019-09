CNN: – USA trekte ut spion som hadde tilgang til Putins skrivebord

utenriks

Spionen var plassert på eit høgt nivå i Kreml. Vedkommande hadde levert informasjon til USA i fleire tiår, og hadde tilgang til president Vladimir Putin. Kilden hadde sendt bilde av høgnivå-dokument på Putins skrivebord, melder CNN.

Amerikanske agentar trekte ut spionen frå Russland i 2017. Grunngivinga var at ein var bekymra for at president Donald Trump og administrasjonen hans kunne komme i skade for å avsløre spionen som følgje av Trumps slurvete omgang med hemmelegstempla etterretningsmateriale, ifølgje kanalen.

CIA motseier skildringane.

– Misforståtte spekulasjonar om at handteringa til presidenten av det mest sensitive etterretningsarbeid, som han har tilgang til kvar einaste dag, skulle ha ført til ein påstått uttrekkingsoperasjon, er unøyaktige, seier CIAs pressesjef Brittany Bramell til CNN.

CIA tilbaud seg å hente ut kjelda seint i 2016, men informanten nekta, av omsyn til familien. Dette skal ha utløyst frykt for at informanten hadde vorte dobbeltagent. Men nokre månader seinare gav kjelda etter, skriv New York Times.

Den ikkje namngitte spionen gjorde det mogleg for USAs etterretning å stadfeste Putins direkte innblanding i presidentvalet i 2016 i favør av Trump og mot Hillary Clinton, skriv avisa. Agenten kopla Putin direkte til hackinga mot Demokratane før valet, skriv avisa.

Ifølgje avisa var agenten den mest verdifulle kjelda CIA hadde i Russland.

