– Venezuela gir ly til Colombias opprørarar

Det colombianske vekemagasinet Semana avslørte søndag at offisielle dokument frå Venezuela viser korleis landet gir tilhald for opprørarar frå nabolandet Colombia. Opplysningane skal òg dokumentere at ein militær toppleiar etter instruks direkte frå president Nicolás Maduro, har gitt generalar ordre om å sørgje for støtte og treningsområde for ei såkalla «Rød gruppe».

Ifølgje Semana skal «Rød gruppe» vere ein kode brukt av tryggingsstyrkane i Venezuela på FARC og geriljagruppa ELN (National Liberation Army).

Ein talsmann for president Maduro omtalte måndag opplysningane i magasinet som «dårlege forfalskingar». Colombianske styresmakter seier på si side at opplysningane samsvarer med deira eiga etterretning, og at landet vil ta opp saka i FN.

Spenninga mellom Venezuela og Colombia har auka betrakteleg den siste tida. President Maduro og president Ivan Duque i Colombia, som støttar opposisjonsleiar Juan Guaidó i Venezuela, har den siste tida retta sterke klagar mot kvarandre. Duque har skulda Maduro for å skjule den tidlegare forhandlingsleiaren FARC, Ivan Marquez, og tre andre tidlegare leiarar.

FARC-utbrytarane skuldar regjeringa i Colombia for å ha brote føresetnadene i fredsavtalen som vart inngått i 2016. Colombias høgreorienterte president Duque har vore motstandar av fredsprosessen og vil setje inn hæren for å stanse Marquez og gruppa hans.

