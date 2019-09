Valsmell for Putins parti i Moskva

utenriks

Det er klart etter at nesten alle stemmene er talde måndag.

Sameint Russland får 25 av dei 45 plassane i Moskvas duma. Det er ein nedgang på 15 plassar i den folkevalde forsamlinga frå førre val. Kommunistpartiet får 13 sete. Sentrums-venstrepartiet Rettferdig Russland får tre plassar, og Jabloko, eit liberalt parti, får fire plassar, skriv Politico.

Kommunistpartiet og Rettferdig Russland blir rekna for å vere i opposisjon til Sameint Russland, men politiske ekspertar meiner dei likevel kan sjåast som å ligge nær Kreml i ulik grad.

Jablokos partileiar Sergej Mitrokhin vart først utestengd frå å stille som kandidat i valet, men avgjerda vart omgjord etter at han fekk medhald i ei rettsavgjerd i ein domstol i Moskva.

– Dette er ei enorm bragd, seier Vitali Sjkljarov, ein politisk analytikar som var rådgivar for Jabloko. Han legg til at det er første gong at kandidatane i eit reelt opposisjonsparti har vorte valde inn i bydumaen i Moskva sidan byrjinga av 1990-talet.

Navalnyj-oppfordring

Ei rekke framståande liberale opposisjonsleiarar, blant dei Aleksej Navalnyj, fekk ikkje stille som kandidatar.

Kandidatar for Sameint Russland stilte som uavhengige, tilsynelatande i eit forsøk på å distansere seg frå regjeringspartiet. Partiet har falle på meiningsmålingar etter at regjeringa innførte høgare pensjonsalder. Taktikken redda ikkje Andrej Metelskyj som leiar partilaget i Moskva. Han mista plassen sin i byforsamlinga.

Derimot tyder valresultatet på at oppfordringa frå opposisjonen til veljarane om å stemme på andre enn nettopp Sameint Russland fungerte, melder Reuters.

– Vi kan slå fast at dette resultatet i Moskva er ein triumf for smart veljing, sa Navalnyj søndag då omrisset av resultatet byrja å teikne seg.

Omgrepet «smart veljing» er namnet på ein nettstad og ein app som Navalnyj og hans allierte stod bak under valkampen. Målet var å oppmode folk til å stemme taktisk på kandidatar som hadde størst sjanse til å påføre Sameint Russland nederlag.

Tap òg andre stader

Det var òg lokalval søndag i 16 regionar utanfor Moskva, og dessutan val til 13 regionale forsamlingar.

Resultatet viser at regjeringspartiet vart påført nederlag òg utanfor hovudstaden.

I St. Petersburg ligg den sitjande guvernøren Aleksander Beglov an til å ta fatt på ein ny periode. Han stilte som uavhengig kandidat etter å ha representert Sameint Russland før.

Putins parti vart òg påført eit stort tap i Khabarovsk-regionen aust i landet, der nasjonalistane Russlands liberaldemokratiske parti vann lokalvalet. Sameint Russland fekk berre to av dei 35 plassane i den regionale forsamlinga.

Sameint Russland mista òg fleirtalet sitt i Irkutsk aust i Sibir.

Partiet blir støtta av Putin, og presidenten støttar partiet, men han er ikkje medlem.

Russiske styresmakter skuldar Facebook og Google for innblanding i valet ved å tillate politisk reklame på valdagen, noko som er i strid med russisk lov.

Valdeltakinga var svært låg. Valkommisjonen opplyste søndag kveld at berre litt over 20 prosent av veljarane hadde stemt i i lokalvalet i Moskva.

