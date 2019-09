Svensk politi forklarer seg om skyting mot 20-åring med Downs

utenriks

Politiet meinte det var nødverjerett og skaut 25 skot mot Torell 2. august i fjor. Tre av skota trefte han. Eit skot i ryggen var dødeleg.

Torell hadde eit leikevåpen i handa. Han fekk det i gåve då han var fem år gammal, sa mora, Katarina Söderberg, i retten.

Påtalemakta meiner politiet burde ha stansa skytinga då Torell snudde ryggen til dei. Ifølgje mora gjorde Downs syndrom og ein hjartefeil at han rørte seg svært klossete.

– Han gjekk svært langsamt og rørte seg omtrent som treåring, sa ho.

– Han kunne verken springe eller gå fort, sa ho, og la til kor glad sonen var i politi. Han kunne ikkje forstå at noko kunne vere farleg, forklarte ho.

Etter mora si forklaring beskreiv ein 36 år gammal betjent redselen han følte.

– Skyt han no, så er det slutt. Ja, då kan eg døy, sa 36-åringen i retten. Han ser på Torell og hevar våpenet og forklarer korleis politiet byrja å skyte.

– Det går så ekstremt raskt. Eg ser han gjer ei rørsle med våpenet. Eg høyrer det smell. Det er tilstrekkeleg for å vise at det er ein livsfarleg situasjon, sa 36-åringen.

Han sa at han var overtydd om at patruljen vart skoten på. Han hevda òg at han aldri såg Torell snu seg. Han slutta å skyte då Torell fall i bakken.

Seinare måndag skal den 31 år gamle politimannen som skaut Torell i ryggen, forklare seg. 31-åringen er tiltala for å ha valda ein annans død, alternativt for tenestefeil.

