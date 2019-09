Styresmaktene på Bahamas avviser at dei dyssar ned dødstal

utenriks

Ei veke etter at ekstremvêret reiv med seg bustader og andre bygningar, prøver hjelpearbeidarar å få ut mat, vatn og talt til desperate innbyggjarar.

Om lag 70.000 menneske har ifølgje FN behov for mat og tak over hovudet, melder BBC.

Framleis er hundrevis, kanskje tusenvis av menneske sakna, og dødstalet er venta å stige. Folk som saknar familiemedlemmer, har vorte bedt om å kontakte styresmaktene slik at det kan registrerast.

Helseminister Duane Sands avviser skuldingar om at regjeringa har prøvd å skjule talet på omkomne. Ho seier at det viktigaste ikkje er å telje omkomne, men å søke etter sakna og gi hjelp til dei som treng det, skriv avisa Miami Herald.

På Abaco-øyene, som vart svært hardt ramma, har innbyggjarane skulda regjeringa for manglande hjelp og for ikkje å ha gjort nok for å hindre plyndring. Tusenvis er sende herfrå til hovudstaden Nassau, der dei truleg vil bli innkvarterte i telt eller konteinarar.

37 av dei omkomne er funne på Abaco-øyene.

Etter å ha treft Bahamas, heldt orkanen fram mot austkysten i USA, deretter vart den nedgradert til ein storm, men den førte likevel til alvorlege skadar aust i Canada før den fortsette over Labradorsjøen.

