Nye hastedebattar i Underhuset måndag

Dominic Grieve brukte same regelverk som vart brukt før førre vekes hastedebatt som førte til lova som skal hindre ein hard brexit. Måndag kveld bad han om ein debatt om suspensjonen til regjeringa av Parlamentet og korleis den vart planlagt. Han fekk òg grønt lys til å diskutere «Operasjon Yellowhammer», beredskapsplanen til regjeringa i tilfelle ein hard brexit.

Innhaldet i Yellowhammer er ikkje offentleggjort, men delar er gjort kjent gjennom media. Grieve vil krevje at planane blir lagde fram. Han vil òg ha fullt innsyn korrespondansen i forkant av den omstridde planen om å suspendere Parlamentet.

John Bercow gav samtykket sitt og noterte at det var meir enn nok støtte i Underhuset til å halde ein slik debatt. Han merka seg òg at det var til dels høgrøysta motstand og trekte spesielt fram den konservative representanten Peter Bone, viss «nei» kunne høyrast tydeleg over dei andre stemmene i salen.

Umiddelbart etter Grieve bad Jeremy Corbyn om ytterlegare ein hastedebatt om viktigheita av å rette seg etter spelereglane til rettsstaten. Hans utgangspunkt var spekulasjonane på dei siste dagane om at regjeringa vurdere å ikkje rette seg etter den nye lova som pålegg statsministeren til å be EU om ei utsetjing av brexit.

Berre det at debattane blir haldne i timane før parlamentarikarane blir sendt heim, er ein ripe i lakken for statsminister Boris Johnson. Den siste tida har Parlamentet tatt kontroll, og opposisjonen har gjort alt som står i makta dens for å hindre planane hans om å gjennomføre brexit 31. oktober – uansett om det finst ein utmeldingsavtale med EU.

