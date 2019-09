Kystvakta: Sakna etter lasteskipsforlis er i live

utenriks

Trass i bankelydane var det måndag morgon ikkje stadfesta at dei fire sørkoreanske sjøfolka var i live. Måndag ettermiddag stadfestar kystvakta at dei er i live og at det blir bora hol i skroget for å få inn forsyningar til dei som er fanga i det kantra skipet.

20 av mannskapet er redda ut frå skipet etter ulykka.

Det 200 meter lange frakteskipet Golden Ray ligg kantra i St. Simon-sundet på kysten av delstaten Georgia i USA. Skipet, som er lasta med bilar, fekk slagside søndag etter å ha forlate hamn i Brunswick.

Det braut òg ut brann om bord. På grunn av brannen om bord vart vidare redningsarbeid sett på vent.

