Kraftig tyfon ramma Tokyo – kvinne omkom

utenriks

Med vindkast opp mot 60 meter i sekundet slo tyfonen inn over det japanske fastlandet og trefte Tokyo med kraftig regnvêr i 8-tida om morgonen, lokal tid. 920.000 hushald mista straumen og transporten inn til storbyen vart ramma.

Førebelse meldingar går ut på at ti personar er skadde og at fleire hus har mista taka sine som følgje av det kraftige uvêret. Ei kvinne i femtiåra vart funnen død på gata i Tokyo og overvakingskamera på staden har vist at ho vart løfta av vinden og kasta inn i ein vegg, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Ramma av tryggingsnett

Ei anna kvinne vart henta ut frå huset sitt i aust i Tokyo med alvorlege skadar etter at ein metallstolpe frå tryggingsnettet rundt ein golfbane i nærleiken fall ned over bygningen.

I områda Chiba, Kanagawa og Shizouka rundt Tokyo melder styresmaktene om at 30 personar er komne til skade

Japans meteorologiske institutt har sendt ut åtvaringar om fare for jordskred, stormflod og høge bølgjer heilt inn i Tokyo-bukta og langs den nordaustlege kysten av landet. Nord på Japan er det varsla at det vil falle så mykje som 150 millimeter regn og i Tokyo-området 100 millimeter fram til tysdag morgon.

440 millimeter

Frå byen Izu i Shizuoka melde lokale medium måndag om at det hadde falle 440 millimeter regn det siste døgnet.

Togtrafikken er ramma av uvêret, men vart prøvd halde oppe. Det vart likevel store forseinkingar i kollektivtransporten i byområdet med over 30 millionar innbyggjarar. Måndag morgon var òg fleire enn 130 fly innstilte.

Faxai trefte Japan etter at tyfonen Lingling dei siste dagane har herja i Korea. I Nord-Korea er det meldt om fem omkomne, medan tre liv gjekk tapt i Sør-Korea.

(©NPK)