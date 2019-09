Johnson vil utfordre brexitlov – kan hamne i høgsterett

utenriks

Lova som pålegg statsministeren å be EU om ei utsetjing med mindre ein avtale er på plass 19. oktober, trer i kraft måndag.

– Vi vil sjå veldig nøye på kva den nye lova krev og ikkje krev, seier utanriksminister Dominic Raab, ifølgje The Independent. Han insisterer på at regjeringa ikkje planlegg å bryte lova, men at han heller ikkje har tenkt å føye seg.

Dermed kan spørsmålet om utsetjing hamne i retten. Johnsons næraste rådgivar, brexitarkitekten Dominic Cummings, skal vere overtydd om at det finst ein juridisk veg ut av det politiske uføret regjeringa er hamna i.

To brev

Ein plan som ifølgje The Telegraph blir vurdert seriøst, er å sende to brev til EU. Eitt brev vil vere ein førespurnad om utsetjing, slik lova krev. I det andre brevet skal regjeringa ha planar om å forklare at ho slett ikkje ønsker seg den utsetjinga.

Å sende to brev der ein både ber EU om å utsetje brexit og samtidig ber unionen avslå det ønsket, vil ikkje vere å rette seg etter lova, seier tidlegare høgsterettsdommar Lord Jonathan Sumption til BBC.

– Kan bli fengselet

Lord Ken MacDonald, tidlegare leiar for påtalemakta i England og Wales, seier på si side at ein domstol vil meine at «lova skal følgjast». Han meiner statsministeren risikerer å bli fengsla dersom han ikkje rettar seg etter ei rettsleg avgjerd om å følgje lova Parlamentet har vedtatt.

– Å nekte å følgje ein ordre frå retten vil i praksis vere å vise vanvørdnad for retten, noko som kan føre til fengsling, seier MacDonald til The Independent.

Raab seier fråsegna frå den tidlegare påtaleleiaren er latterleg.

Johnsons justisminister Robert Buckland har påpeika overfor sjefen sin at det er viktig å halde oppe rettsstaten, melder britiske medium.

(©NPK)